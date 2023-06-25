Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan bıçakçılarda yoğunluk başladı. Bıçaklarını biletmeye gelen müşterilere hizmet veren Hasan Usta'nın bilediği bıçaklar keskinliği ile dikkat çekiyor. Müşteriler, 'Bu bıçaklarla bayram tıraşını bile oluruz' diyerek espri yapıyor.

Bıçakçılarda bayram mesaisi: "Bu bıçaklarla tıraş bile olursunuz"

İZMİR - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurbanlık kesilerken kullanılacak bıçaklar bilenmeye başladı. Hasan Usta'nın tezgahında bilenen bıçaklar keskinliği ile dikkat çekerken, vatandaşlar "Bu bıçaklarla bayram tıraşını bile oluruz" dedi.

Kurban Bayramı öncesi İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan bıçakçılarda da yoğunluk başladı. Kemeraltı'nın son bıçak ustalarından 73 yaşındaki Hasan Ergenay, hem bıçak üretip satıyor hem de bıçaklarını biletmeye gelen müşterilere bıçak bileme hizmeti veriyor. Bilediği satır ve bıçaklarla kağıt keserek ürünlerinin keskinliğini gösteren Hasan Usta'nın müşterileri, "Bu bıçaklarla bayram tıraşını bile oluruz" diyerek espri yapıyor.

Kurban kesimlerinde okunacak dua, bıçağa işlendi

İşlerin yoğunlaştığını belirten Hasan Ergenay, "İşler yoğunlaştı ama eskiye göre yoğun değil. Eskiden bu zamanlarda dükkana girmek çok zor olurdu. Kuyruklar dışarıya kadar uzardı. Şimdi kurban kesimleri azaldı. Biz burada bıçak üretiyoruz, satıyoruz ve bileme yapıyoruz. Bu sene daha çok bıçak biletmek için gelen oldu. Bizde bir bıçağı bileme 10 lira, satır bileme ise 20 lira. Bıçakların kurban kesiminde keskin olması gerekiyor. Müşteriler keskinliğini sorunca 'Bayram tıraşınızı bile olursunuz' diyorum" dedi. Ergenay, ürettiği bıçakların üzerine kurban kesiminde okunacak duayı da işlediğini söyledi.

"O kadar keskin olmasın"

Nurten Köse isimli müşteri ise bıçakların fazla keskin olduğunu ifade ederek " Kurban Bayramı öncesi hep buraya gelirim. Geçen sene bilettiğim bıçak çok keskindi ve dikkatsizlikle elimi kestim. Çok keskin yapmadan da biletmek mümkün mü bilmiyorum ama bu kez ustamızdan çok keskin yapmamasını isteyeceğim. Bıçağı elime almaya korkuyorum ama buraya gelmekten yine de vazgeçmedim" diye konuştu.

"Elimi kestim ama kurbanı yine kendim keseceğim"

Timur Özgüneş isimli müşteri de, "Bıçaklarımı biletmem gerekiyordu. 7 bıçağımı buraya getirdim. Bu işin gerçek ustası Hasan Usta. Bu yüzden buraya geldim. Kurban kesmek için bıçakların keskin olması ve iyi kesim yapabilmek önemli. Hatta o kadar keskin olmalı ki bıçaklarınızla bayram tıraşınızı yapabilmelisiniz" diyerek espri yaptı. Hasan Güleç adlı müşteri, "Kurbanda kendi işimizi kendimiz göreceğiz. Bıçaklarımı biletmeye geldim. Ben daha önce kurban keserken elimi kestim, elimde izi duruyor. Elimi bir daha kesmekten korkuyorum ama idare ediyorum" ifadelerini kullandı.