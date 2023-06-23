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Beyşehir'de Leylekler Yavrularını Büyütüyor

Beyşehir'de Leylekler Yavrularını Büyütüyor

Yaşam Haberleri

Konya'nın Beyşehir ilçesine gelen leylekler, yumurtadan çıkan yavrularını büyütüyor. Mart ayının sonlarına doğru Yeşildağ Mahallesi'ndeki yuvalarına dönen leylekler, 35 günlük kuluçka döneminin ardından yumurtalarından çıkan yavrularını besliyor. Büyümeye başlayan leylekler, ilk kanat çırpınışlarını da gerçekleştirdi. Bölge sakinleri, ağaçların tepelerine yuva yapan leyleklerle iç içe yaşıyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesine gelen leylekler, yumurtadan çıkan yavrularını büyütüyor.

Mart ayının sonlarına doğru Yeşildağ Mahallesi'ndeki yuvalarına dönen leylekler, 35 günlük kuluçka döneminin ardından yumurtalarından çıkan yavrularını besliyor.

Büyümeye başlayan leylekler, ilk kanat çırpınışlarını da gerçekleştirdi.

Bölge sakinleri, ağaçların tepelerine yuva yapan leyleklerle iç içe yaşıyor.

Kaynak: AA / Yusuf Dalaman - Yaşam

Yeşildağ Konya Yaşam Haberler

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