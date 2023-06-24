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Beypazarı'nda muhtar takdir alan öğrencilere kol saati hediye etti

Beypazarı'nda muhtar takdir alan öğrencilere kol saati hediye etti

Yaşam Haberleri

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde muhtar takdir alan öğrencilere kol saati hediye etti. İlçeye bağlı Boyalı Mahallesi Muhtarı Volkan Demir, Atatürk Parkı'nda takdir alan çocuklar ve aileleri ile bir araya geldi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde muhtar takdir alan öğrencilere kol saati hediye etti.

İlçeye bağlı Boyalı Mahallesi Muhtarı Volkan Demir, Atatürk Parkı'nda takdir alan çocuklar ve aileleri ile bir araya geldi.

Demir, çocukları tebrik ederek, içine adları yazılı kol saatlerini hediye etti.

Öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını belirten Demir, "Çocuklarımız her şeyimiz. Bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olacak çocuklarımızı çok iyi yetiştirmeliyiz. Biz de öğrencileri motife temek üzere onları birer kol saatiyle ödüllendirdik. Başarıları daim olsun." dedi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Yaşam

Volkan Demir Beypazarı Ankara Yaşam Haberler

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