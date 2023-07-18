Beypazarı'nda 17 yaşındaki genç çayda boğuldu

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde 17 yaşındaki Kerem Keleşoğlu, serinlemek için girdiği Süvari Çayı'nda boğuldu.

Olay, öğlen saatlerinde Uruş Mahallesi'nde bulunan Süvari Çayı'nda meydana geldi. Piknik yapmak için çay kenarına arkadaşıyla birlikte giden Kerem Keleşoğlu, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra suda kaybolan Keleşoğlu'nun cansız bedeni arkadaşları tarafından sudan çıkartıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Keleşoğlu'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.