Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Beyoğlu ve Şirinevler'de iki ayrı intihar girişimi yaşandı

Yaşam Haberleri

Beyoğlu'nda pencereden sarkan bir kadın, evdeki bir kişi tarafından son anda kurtarıldı. Şirinevler'de ise üstgeçitten atlamaya çalışan şahsı vatandaşlar kurtardı.

Beyoğlu'nda pencereden sarkan bir kadın, evdeki bir kişi tarafından son anda kurtarıldı. Vatandaşlar çığlık çığlığa kaldığı olay kameralara yansırken, Şirinevler'de ise üstgeçitten atlamaya çalışan şahsı vatandaşlar kurtardı.

Beyoğlu Tophane'de geçtiğimiz Salı günü yaşanan olayda, bir binanın 5. katında yaşayan kadın pencereye çıkarak sarkmaya başladı. Kadının düşmek üzere olduğunu gören çevredeki vatandaşlar çığlık atarak kadını durdurmaya çalıştı. O esnada kadının arkasından gelen bir kişi, onu son anda çekerek kurtardı. Yaşanan korku dolu anlar ise kameralara yansıdı. Bahçelievler Şirinevler'de ise üstgeçitten atlamaya çalışan şahsı vatandaşlar kurtardı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Şirinevler Beyoğlu Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title