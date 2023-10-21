Beyoğlu'nda içerisinde inşaat malzemeleri bulunan kulübede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki ağaçlara da sirayet eden yangın, kontrol altına alındı.

Beyoğlu'nda inşaat malzemelerinin bulunduğu kulübe yandı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda içerisinde inşaat malzemeleri bulunan kulübede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki ağaçlara da sirayet eden yangın, kontrol altına alındı.

Yangın saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda inşaat malzemelerinin bulunduğu kulübe çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın bir müddet sonra çevredeki ağaçlara ve otluk alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken kulübe içerisindeki malzemelerle birlikte küle döndü. Yangının çıktığı anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile kaydedildi.