Beylikdüzü E-5 Beykent Kavşağında Araç Yanarak Kül Oldu

Beylikdüzü E-5 Beykent kavşağında seyir halindeki bir araç bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alev topuna dönen araç kullanılamaz hale gelirken, yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

E-5'te araç yangını: Alev topuna dönen araba kullanılamaz hale geldi

İSTANBUL - Beylikdüzü E-5 Beykent kavşağında akşam saatlerinde, seyir halindeki araç bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alev topuna dönen araç kullanılamaz hale gelirken, yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın saat 17.15 sıralarında, E-5 Beylikdüzü Beykent kavşağı Büyükçekmece istikametinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki araçtan henüz bilinmeyen bir nedenle duman yükselmeye başladı. Motor kısmından çıkan dumanın yerini kısa sürede alevler aldı. Sürücü ve çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle alev topuna dönen aracı söndürmek için müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Araç kullanılamazken hale gelirken, olayda yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Öte yandan aracın yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.