Beylikdüzü Belediyesi 5 Günde 5 Bin Metrekarelik Parkı Tamamlayacak

Beylikdüzü Belediyesi, Marmara Mahallesi'nde 5 bin metrekarelik parkı 5 gün içinde tamamlamak için çalışmalara başladı. Park, yürüyüş yolu, basket sahası, çocuk oyun alanı ve fitness alanını içerecek.

Beylikdüzü Belediyesi, Marmara Mahallesi'nde 5 bin metrekarelik parkı, 5 gün gibi bir sürede tamamlamak için çalışmalara başladı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 'Çalışmalarımıza başladık. İnşallah hafta sonuna da açılışını yapacağız' dedi.

Marmara Mahallesi'ndeki saha gezisi sırasında vatandaşların taleplerini dikkate alan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 5 bin metrekarelik parkı 5 gün içerisinde hızlıca hazırlayarak ilçeye kazandıracaklarının sözünü verdi. Bunun üzerine kısa sürede tamamlanması planlanan parkın çalışmaları noter huzurunda başladı. Park; bin 345 metrekarelik yürüyüş yolu, 270 metrekarelik basket sahası, 435 metrekarelik çocuk oyun alanı ve fitness alanını içinde barındıracak.

'PARKI ÇOCUKLARLA BİRLİKTE AÇACAĞIZ'

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 'Komşularımızın Marmara Mahallemizdeki taleplerini yerine getirmek adına şu an burada bir park inşa edeceğiz. 5 gün içerisinde parkımızı tamamlayarak çocuklarımızla birlikte açacağız. Çalışmalarımıza başladık. İnşallah hafta sonuna da açılışını yapacağız' ifadelerini kullandı.