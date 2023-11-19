Beykoz'da Marangoz Atölyesinde Çıkan Yangın Söndürüldü

BEYKOZ'da marangoz atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken bir kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Soğuksu Mahallesi Yönetmen Sokak'ta bulunan bir marangoz atölyesinde çıktı. İddiaya göre, elektrik panosunda başlayan yangın kısa sürede tüm iş yerini sardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu atölyede çıkan yangın söndürüldü. Yangında, bir kişinin dumandan etkilendiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)