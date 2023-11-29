Beykent Sanayi Sitesi'nde Yoğun Yağış Sonucu Yollar Göle Döndü

BÜYÜKÇEKMECE Beykent Sanayi Sitesi'nde yoğun yağışın ardından yollar göle döndü. Çok sayıda araç yolda kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Yağışın etkili olduğu ilçelerden Büyükçekmece'de cadde ve sokaklar göle döndü. Beykent Sanayi Sitesi içerisindeki bazı caddeleri su bastı. Caddede ilerlemeye çalışan araçların bazıları suya gömüldü.

ÇOK ZOR DURUMDAYIZ

Sanayide esnaflık yapan Mehmet Aydoğdu, Çok mağdur durumdayız. Yağmurlardan dolayı dükkanımızı su bastı. Çok zor durumdayız, giderler taşmış durumda, giderlerle uğraşıyoruz. Dükkanımız su içinde biz bu suları atmak için pompa kullanıyoruz, kovalar elimizden düşmüyor, bıktık bu işten dedi.