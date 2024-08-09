Beyin kanaması geçiren Peker Açıkalın, konuşma yetisini kaybetti

Ekmek Teknesi, Avrupa Yakası, Yahşi Cazibe ve Başım Belada gibi birçok başarılı projede boy gösteren Peker Açıkalın'dan sevenlerini üzen bir haber geldi. Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncunun konuşma yetisini kaybettiği ve bir dizi ameliyat geçireceği iddia edildi. Peker Açıkalın, 2011 yılında da kalp krizi geçirerek ölümden dönmüştü.