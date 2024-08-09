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Beyin kanaması geçiren Peker Açıkalın, konuşma yetisini kaybetti

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Bir dönem izlenme rekorları kıran Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Gafur karakteri ile büyük beğeni toplayan Peker Açıkalın, beyin kanaması geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan ünlü oyuncunun konuşma yetisini kaybettiği öğrenildi.

Ekmek Teknesi, Avrupa Yakası, Yahşi Cazibe ve Başım Belada gibi birçok başarılı projede boy gösteren Peker Açıkalın'dan sevenlerini üzen bir haber geldi. Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncunun konuşma yetisini kaybettiği ve bir dizi ameliyat geçireceği iddia edildi. Peker Açıkalın, 2011 yılında da kalp krizi geçirerek ölümden dönmüştü.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

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Yorumlar (4)

Abdullah Atik:

Allah sağlık sıhhat versin ..

115
7
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Martin Sikertel:

Allah şifasını versin...

69
5
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Can:

Allah şifa versin , önemli bir oyuncuydu.

22
3
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Balıkçı Hasan:

allah şifa versin inşallah,sempatik adam

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