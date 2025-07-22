Beyazsu Mesire Alanı, Sıcaklardan Bunalanların Gözdesi

MARDİN'in Midyat ile Nusaybin ilçeleri arasında, Bagok Dağı eteklerinde yer alan Beyazsu mesire alanı, sıcaktan bunalanların ilgi odağı oldu.

Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasında, Bagok Dağı eteklerinde yer alan Beyazsu mesire alanı, doğal güzellikleri ve serin kaynak suyuyla, yaz aylarında bölgenin kavurucu sıcağından kaçan ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte, sıcak havadan bunalanlar kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Beyazsu'ya akın ediyor. Bölge halkı tarafından 'Ava Sıpi' olarak da adlandırılan vadi, yazın serinlik arayanların gözdesi konumunda. Lokanta¬ ve kafe gibi yaklaşık 300 işletmenin bulunduğu bölgede kimileri havuzda yüzerken, kimileri de akarsuyun içinde ve kenarında kurulan kamelyalarda ayaklarını suya bırakıp serinledi.

'HERKES BURAYA AKIN EDİYOR'

Bölgeden birçok insanın geldiğini belirten işletmeci Muzaffer Akyüz, "Burası çok serin. Pikniğe geliyorlar, rahat ediyorlar. Diyarbakır, Batman, Cizre, Midyat, Nusaybin ve Kızıltepe'den herkes buraya akın ediyor dedi.

Habib Akyüz ise, "Beyazsu çok güzel bir yer. Gelenler suyun üzerine kurulan kamelyalarda yemek yiyebiliyor. Hava çok sıcak ama buranın serinliği çok güzel. Türkiye'nin birçok yerinden geliyorlar. İstanbul, Çanakkale, hemen hemen her bölgeden gelenler var diye konuştu.

'SERİNLEYEBİLECEĞİMİZ EN GÜZEL YER BURASI'

Ziyaretçilerden Ömer Bilal Yıldız, serinlemek için sürekli Beyazsu'yu tercih ettiğini belirterek, "Bölgenin kurak iklim koşulları nedeniyle serinleyebileceğimiz en güzel yer burası. Özellikle 50 derecenin üzerindeki sıcaklarda yüzmek ve serinlemek için hafta sonları buraya geliyoruz dedi.

Lokman Kardaş ise "Güneydoğu ve Doğu çok sıcak olduğu için sıcaklık 45-46 derecelere kadar çıkabiliyor. O yüzden hafta sonları, öğleden sonra buraya geliyoruz. Suya giriyoruz, serinlemek için. Buranın sıcaklığı malum; çok sıcaktır ve 46-47 derecelere kadar çıkabiliyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelenler oluyor ifadelerini kullandı.

Haber ve Kamera: Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MİDYAT(Mardin),