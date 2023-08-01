Beninli öğrenci İslamiyet'i seçti

GÜMÜŞHANE Üniversitesi Türkçe Uygulama Bilimler Bölümü öğrencisi Benin uyruklu Mahuna Chrıst Junıor (21), müftülüğün programları ve arkadaşlarından etkilenerek İslamiyet'i seçti.

Gümüşhane Üniversitesi Türkçe Uygulama Bilimler Bölümü öğrencisi Benin uyruklu Mahuna Chrıst Junıor, ev arkadaşı ve il müftülüğünün yaptığı etkinliklerden etkilenince Müslüman olmaya karar verdi. İl Müftülüğüne başvuran Junıor, müftülükte yapılan ihtida merasiminde Kelime-i Şehadet getirip, Müslüman oldu ve 'Halit' adını aldı.

'DOĞRU YOLUN İSLAM OLDUĞUNU ANLADIM'

İslamiyet'i seçen Halit, "Ev arkadaşım beni il müftülüğü programlarına davet ediyordu. Beraber dini programlara gittik. Bu programlar, arkadaşım Eyüp'ün dinin en iyi şekilde yaşaması ve bu ortam beni çok etkiledi. Doğru yolun İslam olduğunu anladım. Bu gibi nedenlerle İslamiyet'i seçtim" diye konuştu.

4 AYDA İSLAMİYET'İ SEÇEN İKİNCİ ÖĞRENCİ OLDU

Kentte 4 ayda 2 yabancı öğrencinin Müslüman olduğunu belirten İl Müftüsü Hüseyin Gün de "Öğrencilerimizle birlikte sabah namazı buluşmalarımız, cami buluşmalarımız, çeşitli etkinliklerimiz oluyor. Bu etkinlikler çerçevesinde Ramazan ayında bir kardeşimiz İslamiyet'i seçmişti. Gençlik koordinatörlerimiz ve din görevlilerimizin çalışması neticesinde de hem camide hem cami dışından yapılan programlardan ve yürütülen hizmetlerden etkilenen Halit kardeşimiz İslamiyet'i seçti. Bundan dolayı son derece memnunuz. Henüz yirmi bir yaşında bu genç kardeşimizin güzel dinimiz İslam'ın güzellikleri çerçevesinde; İslamiyet'i kabul etmesi son derece bizi memnun etmiştir. İlgilendiğimiz diğer ülkelerden gelen kardeşlerimiz ve gençlerimiz de var. Onlarla ilgili faaliyetlerimize devam ediyor. Allah bu evladımıza ve bizlere inandığımız değerler, inancımız doğrultusunda hareket etmeyi nasip etsin" ifadelerini kullandı. (DHA)