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Belediye başkanı "Söylemesem rahat etmem" diyerek ikinci kez kürsüye çıktı

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Adalar Belediyesi Hizmet Binası Temel Atma Töreni'ne, Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın eşine teşekkür etmek için ikinci defa sahneye çıkması damga vurdu. Akpolat, "Söylemesem rahat etmem. Kıymetli eşime buradan çok teşekkür ediyorum." dedi.

Büyükada'da, Adalar Belediyesi Hizmet Binası Temel Atma Töreni gerçekleştirildi. Törende konuşma yapan Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın ikinci defa kürsüye çıktığı anlar törene damga vurdu.

EŞİNE TEŞEKKÜR ETMEK İÇİN TEKRAR KÜRSÜYE ÇIKTI

Heyecanlı olduğunu belirten Akpolat, konuşmasında eşine teşekkür etmeyi unuttuğunu söyledi. Akpolat, "Çok heyecanlıyım. Çok özür dilerim. Bu başarının arkasında, tabii ki ben söylemesem rahat etmem. Bu fedakarlığı bana sağlayan, hiçbir zaman sıkıntı yapmayan kıymetli eşime, Yüksel Akpolat'a buradan teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kullanıcılar Akpolat'ın davranışını takdir etti.

Belediye başkanı
Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
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"Söylemesem rahat etmem" diyerek ikinci kez kürsüye çıktı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHasan Aydemir:

neden eşimi yaptırıyormuş hizmet binasını

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