Beslediği muhabbet kuşuna öğrettiği şarkı bomba

Bir kişinin evinde beslediği muhabbet kuşuna, öğrettiği şarkı olay oldu.

MUHABBET KUŞU, ÖLÜRÜM TÜRKİYEM ŞARKISINI SÖYLEDİ

Muhabbet Kuşu, sahibinin öğrettiği şekilde, "Ölürüm Türkiyem" şarkısını ıslık çalarak söyledi. Kuşun şarkıyı seslendirdiği video, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra viral oldu ve milyonlarca kez izlendi.

Videoda, muhabbet kuşunun melodiyi şaşırtıcı bir şekilde doğru notalarla çaldığı görülüyor. Bu olay, sosyal medyada hem eğlence hem de şaşkınlık yarattı.