Beslediği muhabbet kuşuna öğrettiği şarkı bomba

Güncelleme:
Bir kişi, evinde beslediği muhabbet kuşuna, "Ölürüm Türkiyem" şarkısını söylemeyi öğretti. Kuşun şarkıyı ıslık çalarak söylediği anlar sosyal medyada defalarca tıklandı.

Bir kişinin evinde beslediği muhabbet kuşuna, öğrettiği şarkı olay oldu.

MUHABBET KUŞU, ÖLÜRÜM TÜRKİYEM ŞARKISINI SÖYLEDİ

Muhabbet Kuşu, sahibinin öğrettiği şekilde, "Ölürüm Türkiyem" şarkısını ıslık çalarak söyledi. Kuşun şarkıyı seslendirdiği video, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra viral oldu ve milyonlarca kez izlendi.

Videoda, muhabbet kuşunun melodiyi şaşırtıcı bir şekilde doğru notalarla çaldığı görülüyor. Bu olay, sosyal medyada hem eğlence hem de şaşkınlık yarattı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Bahceliye hediye etsinler... Belki kustan feyz alir...

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

Chp surusu simdi baslar bu kusa kufurler savurup pilav yapcam seni derler

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
