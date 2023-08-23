Bayrampaşa'da eşi tarafından öldürülen Meryem Çap son yolculuğuna uğurlandı
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Bayrampaşa'da eşi Şehmus Çap tarafından silahla vurularak öldürülen Meryem Çap, Vatan Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.
Bayrampaşa'da eşi tarafından öldürülen Meryem Çap son yolculuğuna uğurlandı
İSTANBUL - Bayrampaşa'da eşi Şehmus Çap tarafından silahla vurularak öldürülen Meryem Çap, Vatan Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.
Kartaltepe Mahallesi'nde 22 Ağustos günü saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, Meryem Çap(34), evinde tartıştığı eşi Şehmus Çaptarafından silahla vurularak öldürülmüştü.
Meryem Çap Bayrampaşa Vatan Camii'nde ikindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze namazı öncesi Meryem Çap'ın annesi Nuray Arslan, babası Ağcabal Arslan ve kardeşi Emre Arslan cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Acılı anne Nuray Arslan ayakta durmakta güçlük çekti. Kılınan cenaze namazının ardından Meryem Çap, Sultangazi Cebeci Mezarlığı'na defnedildi.