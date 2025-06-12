Bayram Tatilinde Mahsur Kalan Karga Kurtarıldı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir ailenin bayram tatilinde evi terk etmesi nedeniyle banyoda mahsur kalan karga, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve sağlıklı bir şekilde doğaya salındı.
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde bayram tatilinde olan ailenin evine girip 2 gün boyunca banyoda mahsur kalan karga, kurtarıldı.
Huzurkent Mahallesi'nde oturan ve bayram tatili nedeniyle şehir dışında olan ailenin evinin banyosuna havalandırma boşluğundan karga girdi. Karga 2 gün boyunca banyoda mahsur kaldı. Bugün sabah saatlerinde tatilden dönen ev sahibi, banyodan gelen sesleri fark edince durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine adrese gelen ekipler, kargayı mahsur kaldığı yerden çıkardı. Durumu iyi olan karga doğaya salındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam