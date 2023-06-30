Bayraklı Belediyesi Can Dostları İçin Mama ve Su Dağıtımı Yapıyor

Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında sıcakta kalan ve beslenme konusunda sıkıntı yaşayan can dostlar için ilçenin farklı noktalarında mama ve su dağıtımı yaptı. Ekipler, belediye parklarına yerleştirilen kedi evlerinin sayısının da artacağını belirtti. Başkan Serdar Sandal, sokak hayvanlarının korunmasıyla ilgili herkesi daha fazla duyarlı olmaya davet etti.

Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında sıcakta kalan ve beslenme konusunda sıkıntı yaşayan can dostlar için ilçenin farklı noktalarında mama ve su dağıtımı yaptı. Ekipler, belediye parklarına yerleştirilen kedi evlerinin sayısının da artacağını belirtti. Başkan Serdar Sandal, sokak hayvanlarının korunmasıyla ilgili herkesi daha fazla duyarlı olmaya davet etti.

Bayraklı Belediyesi, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte can dostlara yönelik desteklerini artırdı. Özellikle yuva ve mama bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmayan ekipler, ilçenin işlek noktalarına ve kedi evlerine mama-su takviyesi yapıyor. Bu kapsamda parklara yerleştirilen modern kedi evlerinin sayısının da artırılacağı belirtildi. Ekipler, yaz aylarında vatandaşları bu konuda daha fazla duyarlı olmaya davet etti.

"CAN DOSTLARA HEPİMİZ SAHİP ÇIKALIM"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Sokakta sahipsiz dolaşarak yemek ve su bulmakta zorlanan can dostlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlılığı da bizi memnun ediyor. Hayatı paylaştığımız can dostlarımıza özellikle yaz aylarında daha fazla destek olmalı ve toplum olarak sahip çıkmalıyız" dedi.