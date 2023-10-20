Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve eşi Meltem Eldivan, Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette el sanatları, aşçılık ve fitness kursları gibi çeşitli etkinliklerle bayanlara hizmet veren merkezi gezen Vali Eldivan ve eşi, hayranlıklarını belirtti. Ayrıca, kursiyerler tarafından üretilen ürünleri incelediler.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve eşi Aile Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan eşi Meltem Eldivan ile birlikte Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve eşi Aysel Pekmezci'nin refakat ettiği ziyarette; el sanatları, aşçılık ve fitness kursları başta olmak üzere çeşitli etkinliklerle yalnızca bayanlara yönelik hizmet veren Aile Yaşam Merkezi'ni gezen Vali Eldivan ve eşi, hayranlıklarını belirttiler.

Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi faaliyetleri hakkında Belediye Başkanı Pekmezci'den bilgi alan Vali Eldivan ve eşi Meltem Eldivan, kursiyerler tarafından üretilen ürünleri bir süre incelediler. - BAYBURT