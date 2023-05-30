Bayburt'ta kaybolan 70 yaşındaki kadın ölü bulundu

Bayburt'ta kaybolan 70 yaşındaki yaşlı kadının cesedi bulundu. Merkeze bağlı Çalıdere köyünde, dün sabah çıktığı evine dönmeyen Huri Aydın'ın yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan aramalara, AFAD, jandarma ve DSİ ekipleri ile köylüler katıldı. Jandarma arama kurtarma köpeği ve dron da kullanılan çalışmalar sonucu Aydın'ın cesedi, kaybolduğu yere yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta, Çoruh Nehri'nde bulundu. Huri Aydın'ın cesedi, otopsi için Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.