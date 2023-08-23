Batman'ın Gercüş ilçesinde trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Gercüş-Batman kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç takla attı ve sürücü ile 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.