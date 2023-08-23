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Batman'ın Gercüş ilçesinde trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Yaşam Haberleri

Gercüş-Batman kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç takla attı ve sürücü ile 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Gercüş- Batman kara yolunun Gürbüz köyü mevkisinde, Ramazan Varol (25) yönetimindeki 72 AAT 414 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak takla attı.

Kazada sürücü ile 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Torlak - Yaşam

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