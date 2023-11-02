Batman'da tekstil işçilerini bıraktıktan sonra dönüş yolunda virajı alamayan minibüs devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araç başka araca bağlanan halat yardımıyla kaldırıldı. Yolda güvenlik önlemleri alınarak ulaşım sağlandı.

Batman'da virajı alamayan minibüs devrildi

BATMAN - Batman'da tekstil işçilerini bıraktıktan sonra dönüş yolunda virajı alamayan minibüs devrildi.

Alınan bilgilere göre, tekstil işçilerini bırakan 72 S 0057 plakalı minibüs sürücüsü, Kuyubaşı Mahallesi Güney Çevreyolunda virajı alamayarak devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araç başka araca bağlanan halat yardımıyla kaldırıldı.

Yolda güvenlik önlemleri alınarak ulaşım sağlandı.