Batman Belediyesi tarafından alt yapı çalışmaları için açılan çukurlar güvenlik önlemi alınmadan açık bir şekilde bırakılıyor. Yollardaki açık çukurlar mahalleliyi tedirgin ediyor.

Batman'da vatandaş belediyenin açık bıraktığı çukurlardan tedirgin

BATMAN - Batman Belediyesi tarafından alt yapı çalışmaları için açılan çukurlar güvenlik önlemi alınmadan açık bir şekilde bırakılıyor. Yollardaki açık çukurlar mahalleliyi tedirgin ediyor.

Batman'da belediye alt yapı çalışmaları için yollarda kazı işlemine devam ediyor. Aydınlıkevler Mahallesi'nde ise 2 haftayı aşkın süredir kazılan yerlerde derin çukurlar açık olması vatandaşı tedirgin ediyor.

Çukurların çocuklar, yaşlılar ve yoldan geçen vatandaşlar için büyük tehlike arz ettiğini söyleyen mahalle sakini Burhan Uruk, "Çukurları açıp gitmişler. Mahallenin hiçbir şekilde güvenliği sağlanmamış. Bir çocuk düşer mi, düşmez mi diye önlem alınmamış. Bu mahallede yaşayan çocuklarımız çok, yaşlılarımız var. Müdahale edilmesi gerekiyor. Sonuçta buraya bir çocuk düşerse Allah muhafaza sonuçları katlanılmaz olur. Bunlara müdahale edilmesini istiyoruz" dedi.

Yol çalışmalarının hızlandırılmasını ve bozuk yollar yüzünden sokakların toz duman içerisinde kaldığını belirten Uruk, "Yollar hep toz duman içerisinde, araçlar gelip gidiyor. Kapılar açık, insanlar hava alamıyor. Evin içerisi toz duman içerisinde. Biran önce çalışmaların hızlandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.