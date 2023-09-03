Batman'da sulama kanalına düşen at kurtarıldı

Batman kent merkezinde DSİ'ye ait sulama kanalına düşen bir at, AFAD ve itfaiye ekiplerinin 2,5 saat süren müdahalesiyle kurtarıldı. Atın sağlık durumu iyi olduğu görülerek doğaya bırakıldı.

Batman'da DSİ'ye ait sulama kanala düşen at, AFAD ve itfaiye ekiplerinin 2,5 saat süren müdahalesiyle kurtarıldı.

Batman kent merkezine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına at düştü. Atı kanaldan çıkaramayan vatandaşlar, durumu itfaiyeye ekiplerine bildirdi. Olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri insan gücüyle atı kanaldan çıkaramayınca kepçe çağırdı. Gelen kepçe sayesinde at, 2,5 saat süren müdahalenin ardından sağ olarak kanaldan çıkarıldı. Atın sağlık açısından herhangi bir durumunun olmadığı gören ekipler doğaya bıraktı. - BATMAN