Haberler

Batman'da 507 Yerleşim Yerinin Yolu Kardan Kapandı

Güncelleme:
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 507 yerleşim yerinin yolu kapandı. Bayırlı köyünde rahatsızlanan hamile kadın, İlçe Özel İdaresi ekiplerinin çabasıyla ambulansa ulaştırıldı.

YOLU KARDAN KAPANAN KÖYDE HAMİLE KADIN AMBULANSA ULAŞTIRILDI

Hasankeyf ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Bayırlı köyünde rahatsızlanan hamile kadın için ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bunun üzerine yolu kapalı olan köy için İlçe Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar yağışına rağmen yaklaşık 15 kilometrelik yolu açarak köye ulaştı. Ekipler tarafından güvenli şekilde köyden alınan kadın, ambulansa ulaştırılarak Hasankeyf Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki kontrollerin ardından kadın, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam


