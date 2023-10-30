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Batman'da Jandarma Personeli Cumhuriyet'in 100. Yılını Fidan Dikerek Kutladı

Batman'ın Sason ilçesindeki Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen etkinlikte, jandarma personeli ve aileleri tarafından Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla 100 fidan dikildi. Etkinlikte ayrıca yapay zeka fotoğraf sergisi de gezildi.