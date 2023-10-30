Batman'da Jandarma Personeli Cumhuriyet'in 100. Yılını Fidan Dikerek Kutladı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri
Batman'ın Sason ilçesindeki Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen etkinlikte, jandarma personeli ve aileleri tarafından Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla 100 fidan dikildi. Etkinlikte ayrıca yapay zeka fotoğraf sergisi de gezildi.
Batman'ın Sason ilçesinde jandarma personeli Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla fidan dikti.
İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen etkinlikte personel ve aileleri tarafından 100 fidan toprakla buluşturuldu.
Etkinliğe katılanlar komutanlık bahçesinde açılan yapay zeka fotoğraf sergisini de gezdi.
Çeşitli ikramların da yapıldığı etkinliğe, Sason Kaymakamı Murat Mete ve eşi Pınar Mete de katıldı.
???????
Kaynak: AA / Yaşam