Batman'da çocuklar Filistinli çocuklara yardım için pasta sattı

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir grup çocuk, annelerinin evlerinde hazırladıkları pasta ve içecekleri bina önünde satarak gelirini Filistinli çocuklara bağışlamak için ilgili kişilere teslim ediyor.

- Batmanlı çocuklardan Filistinli çocuklara destek

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde bir grup çocuk annelerinin evlerinde hazırladıkları pasta ve içecekleri bina önünde satarak gelirini Filistinli çocuklara bağışlamak için ilgili kişilere teslim ediyor.

Kozluk'ta bir araya gelen çocuklar annelerinin evlerinde hazırladıkları pasta ve içecekleri satıp Filistinli çocuklara destek olmaya karar verdi. Bina önüne koydukları masanın üzerine dizdikleri yiyecek ve içecekleri parmaklarıyla tek tek sayan çocuklar, elde ettikleri geliri de Filistinli çocuklara yardım etmek için bağışladı.

Çocukların bu örnek davranışı vatandaşların takdirini topladı.