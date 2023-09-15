Batman'da çıkan yangın yan binaya sıçradı

Batman'da kent merkezindeki 9 katlı binanın çatı katında çıkan yangın Batman Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalede gecikmesi sonucu yan binaya sıçradı.

Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan Güner İş Merkezi'nin çatı katında yangın çıktı. Kentin bir çok noktasında görülen yangın etrafı siyah dumanla kapladı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye aracının merdiveni kısa kalınca başka bir itfaiye aracı getirildi. Merdiven sorunu çözülüp yangına müdahale edileceği sırada itfaiye görevlilerinin yanlış müdahalesi sonucu itfaiye aracındaki su yere döküldü. İtfaiyenin yaklaşık 45 dakika gecikmeli olarak müdahalesi sonucu yangın yan binaya sıçradı. Polis, binalardaki vatandaşları güvenlik gerekçesiyle boşalttı. Alevlerin büyümesi üzerine vatandaşlar ince su hortumlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Daha sonra gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. - BATMAN