- Başkan Kaplan'dan yaşlı çınarlara doğum günü sürprizi

AYDIN - Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, hayatında hiç doğum günü kutlamadığını öğrendiği yaşlı çınarları ziyaret ederek sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Koçarlı ilçesine bağlı Satılar Mahallesi'nde yalnız yaşayan 71 yaşındaki Dursun Çoban'ın ve 68 yaşındaki Ayten Çoban'ın daha önce doğum günlerini kutlamadığını öğrenmesinin ardından evlerine sürpriz ziyaret yaparak doğum günlerini kutladı. İlk olarak yalnız yaşayan ve bugün 71 Yaşına giren Dursun Çoban'a KOBEL ekibi ile birlikte sürpriz ziyaret gerçekleştiren Başkan Kaplan, doğum günü pastası ve çeşitli hediyeler ile Çoban'ın hayatındaki ilk doğum gününü kutlamasına vesile oldu. Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve KOBEL ekibini karşısında gören Dursun Çoban, sevinçten gözyaşlarını tutamadı.

Hayatında ilk defa doğum günü kutlandığını söyleyen Dursun Çoban, "Ben bile doğum günümü ve kaç yaşıma girdiğimi unutmuşum. 71 yaşıma girdiğimi başkanımızdan öğrendim. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım. Çok duygulandım. İlk defa doğum günü pastası üfledim. Başkanımızdan Allah razı olsun, çok mutlu etti beni" ifadelerini kullandı.

Başkan Kaplan'da Dursun Çoban'ın doğum gününün kutlu olmasını dileyerek, "Nasip bugüneymiş. Daha önce doğum günü kutlamadığını öğrenince ben kendim gelmek istedim. Sağlıklı ve huzurlu nice yaşlar diliyorum. Doğum günün kutlu olsun. Biz her zaman sizin yanınızdayız" dedi.

Başkan Kaplan doğum günü anısına Dursun Çoban'a ayakkabı ve çeşitli hediyeler verdi.

Dursun Çoban'ın doğum günü kutlamasının ardından 68 yaşına giren Ayten Çoban'a da doğum günü için evinde sürpriz ziyaret gerçekleştiren Başkan Kaplan, Çoban'a sevdiği çiçeği ve çeşitli hediyeler vererek doğum gününü kutladı. Belediye Başkanı Nedim Kaplan'a doğum günü sürprizi için teşekkür eden Çoban, "Beni unutmadı. Çok memnun oldum, çok sevindim. Kendisine çok teşekkür ediyorum" diyerek mutluluğunu ifade etti.