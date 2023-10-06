Başkan Ceritoğlu Sengel, çocukların isteğini yerine getirdi

Efes Selçuk'un Acarlar köyünde topları eskiyen çocuklar, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e videolu mesaj gönderdi. Başkan Ceritoğlu Sengel, çocukların istediği yeni topları kısa sürede bizzat köye ulaştırdı.

Efes Selçuk'un Acarlar köyünde topları eskiyen çocuklar Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e ulaşarak toplarının eskidiğini söyledi. Başkan Ceritoğlu Sengel, çocukların videolu mesajına hızla karşılık verdi. Çocukların istediği toplar belediye emekçileri tarafından kısa sürede hazırlandı.

Başkan Ceritoğlu Sengel, günlük mesaisine kendisine ulaştırılan video ile kısa bir mola verdi. Acarlar köyünde okul bahçesinde oynayan çocukların isteğini hemen yerine getirmek için köye giden Başkan Ceritoğlu Sengel'i karşılarında gören çocukların sevinci yeni toplarıyla ikiye katlandı. Yeni toplarına kısa sürede kavuşan çocuklar sevinçle oyunlarına devam ettiler.