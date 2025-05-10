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Başkan Candaroğlu, Anneler Günü'nde Darülaceze'yi Ziyaret Etti

Başkan Candaroğlu, Anneler Günü'nde Darülaceze'yi Ziyaret Etti
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Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Anneler Günü kapsamında annesiyle birlikte Darülaceze'yi ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Darülaceze sakinlerine çiçekler takdim eden Başkan Candaroğlu, annelerin toplumsal önemi ve onların dualarının anlamı üzerine konuştu.

ARNAVUTKÖY Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Anneler Günü kapsamında annesiyle Darülaceze'yi ziyaret etti. Candaroğlu, Darülaceze sakinlerinin ellerini tek tek öperek onlara çiçekler takdim etti, anılarını dinledi.

"Annelerimiz; bu toplumun temel direği, geçmişle gelecek arasındaki en güçlü bağdır" diyen Candaroğlu, "Annelerimiz; şefkatin, merhametin ve fedakarlığın en güzel tanımıdır. Bizim kültürümüzde cennet, annelerin ayakları altındadır. Bugün burada bulunmak, onların ellerine dokunmak, dualarına ortak olmak, bizim için en kıymetli anlardan biri oldu. Her biri bir ömür adanmışlıkla yoğrulmuş bu güzel insanların duası bizim yolumuzu aydınlatıyor" dedi.

Ziyaret sırasında hatıra fotoğrafları çekildi. Arnavutköy Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla yalnızca özel günlerde değil, yılın her gününde yaşlı bireylerin yanında olmaya devam edeceğini belirten Candaroğlu, "Bugün değil, her gün onların yanındayız" mesajı verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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