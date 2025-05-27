Başıboş köpek, hastane kafeteryasına tuvaletini yaptı

Yaralanmalara ve can kayıplarına neden olan sokak köpekleri, bu kez bir hastanenin kafetaryasında çekilen görüntü ile gündeme geldi. Büyük tepki çeken görüntüde köpeğin kafeteryanın ortasına tuvaletini yaptığı görülüyor.

ENDİŞEYE YOL AÇTI

Hijyenin kritik olduğu sağlık kuruluşlarında yaşanan bu olay, hem çalışanlar hem de vatandaşlar arasında endişeye yol açtı. Olay sonrası çok sayıda vatandaş, başıboş köpeklerin kontrol altına alınması için yerel yönetimlere çağrıda bulundu. Hayvanların toplanarak güvenli ve denetimli barınaklara yerleştirilmesi gerektiğini vurgulayan vatandaşlar, hem insan sağlığının hem de hayvanların güvenliğinin önemine dikkat çekti.

TARTIŞMALAR YENİDEN ALEVLENDİ

Hastanedeki olay, sokak hayvanlarının kent yaşamındaki yeri ve güvenliği üzerine süren tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Yetkililerden ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmış değil.

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