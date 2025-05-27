Başıboş köpek, hastane kafeteryasına tuvaletini yaptı

Başıboş köpek, hastane kafeteryasına tuvaletini yaptı
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Bir hastane kafeteryasında başıboş bir köpeğin tuvaletini yapması büyük tepki topladı. Hijyenin hayati önem taşıdığı bir ortamda yaşanan olay sonrası vatandaşlar, başıboş köpeklerin belediyeler tarafından toplanarak güvenli barınaklara yerleştirilmesi çağrısında bulundu.

Yaralanmalara ve can kayıplarına neden olan sokak köpekleri, bu kez bir hastanenin kafetaryasında çekilen görüntü ile gündeme geldi. Büyük tepki çeken görüntüde köpeğin kafeteryanın ortasına tuvaletini yaptığı görülüyor.

ENDİŞEYE YOL AÇTI

Hijyenin kritik olduğu sağlık kuruluşlarında yaşanan bu olay, hem çalışanlar hem de vatandaşlar arasında endişeye yol açtı. Olay sonrası çok sayıda vatandaş, başıboş köpeklerin kontrol altına alınması için yerel yönetimlere çağrıda bulundu. Hayvanların toplanarak güvenli ve denetimli barınaklara yerleştirilmesi gerektiğini vurgulayan vatandaşlar, hem insan sağlığının hem de hayvanların güvenliğinin önemine dikkat çekti.

Başıboş köpek, hastane kafeteryasına tuvaletini yaptı

TARTIŞMALAR YENİDEN ALEVLENDİ

Hastanedeki olay, sokak hayvanlarının kent yaşamındaki yeri ve güvenliği üzerine süren tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Yetkililerden ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmış değil.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazılar şunlar;

  • Görüntüye bak, rezilliğe bak...
  • Haydi köpek severler bunun için de açlık grevi yapılmalı bence...
  • Rezalet... Mikrop, virüs, bakteri, şarbon, salya, sümük...
  • İğrenç!
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıKALEM:

Köpektir; sorumluluğu yoktur; insanın ona yaşama imkanı tanıması haktır; es kaza kirlettiyse temizlemek gerekliliktir.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme46
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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Ağzımıza sıçsa yine bir şey diyemeyiz. Bir avuç it tapar mama lobisi ülkeyi esir aldı. Kocaman bir açık hava sirkinde yaşam mücadelesi veriyoruz. Ülkenin eski günlere dönmesi çok zor.

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme11
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Haber Yorumlarıemrebuyukay94:

sizden daha zararsız olduğuna yemin edebilirim ama ispatlayamam

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme24
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Haber Yorumlarıbirlitresu:

O hastanede çalışan güvenlik yada diğer çalışanlar aldıkları maaş helal mi ? Bu nasıl bir görüntü? O hastanede yatan hastalar enfeksiyona yakalanma salar iyidir

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıCpolat:

Kocaeli Üniversite Hastanesi de pek farklı değil

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme5
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