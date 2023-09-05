Başakşehir ve İkitelli'de yoğun yağış nedeniyle araçlar suya gömüldü

İstanbul'un Kuzey bölgesindeki ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu. Başakşehir ve İkitelli'de birçok araç sular altında kaldı. Dereye dönen sokaklarda suya gömülen araçlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin su baskınlarına müdahaleleri sürüyor.