Başakşehir Belediyesi Kültür Yaşam Merkezlerini Artırıyor

Başakşehir Belediyesi, sanattan teknolojiye ve spora kadar birçok alanda eğitimlerin verildiği kültür yaşam merkezlerinin sayısını artırıyor. Başakşehir Kültür Yaşam Merkezi, Kayapark Kültür Yaşam Merkezi, Özdemir Bayraktar Bilim Kültür ve Yaşam Merkezi ile hayat dolu merkezlerin sayısı 14'e çıkacak.

Başakşehir Belediyesi, sanattan teknolojiye ve spora kadar birçok alanda eğitimlerin verildiği kültür yaşam merkezlerinin sayısını artırıyor. Başakşehir Kültür Yaşam Merkezi, Kayapark Kültür Yaşam Merkezi, Özdemir Bayraktar Bilim Kültür ve Yaşam Merkezi ile hayat dolu merkezlerin sayısı 14'e çıkacak.

Başakşehir Belediyesi, her mahalledeki kültür yaşam merkezleri ile ilçe sakinlerine dolu dolu hizmet vermeye devam ediyor. Mutluluğun şehri Başakşehir'de yer alan 11 kültür yaşam merkezine yenilerinin eklenmesine yönelik çalışmalar da sürüyor. Hazırlıkların son aşamaya geldiği Başakşehir Kültür Yaşam Merkezi, Kayapark Kültür Yaşam Merkezi ile Özdemir Bayraktar Bilim Kültür ve Yaşam Merkezi'nin hizmete açılmasıyla hayat dolu merkezlerin sayısı 14 olacak.

7'den 70'e tüm Başakşehirlilerin faydalandığı merkezlerde her yaşa özel eğitimler gerçekleştiriliyor. İlçe sakinlerinin merkezlerdeki etkinliklerle zamanlarını en verimli şekilde değerlendirdiğini ifade eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Anne Çocuk Sınıflarımızda, Başakşehirli annelerimizin çocukları ile birlikte keyifli vakit geçirmesini sağlıyor, bilinçli ebeveynler olmalarına yönelik etkinlikler düzenliyoruz. Bilgi evlerimizde ilk ve ortaokul öğrencilerimizin eğitimlerine destek oluyor, kütüphanelerimizle bilgiye ulaşmalarına ve kendilerini geliştirmelerine imkan sağlıyoruz. Etüt çalışma salonlarımız ve kitap kafelerimiz ile sınavlara hazırlamalarına yardımcı oluyoruz." dedi.

"Tüm komşularımızı bekliyoruz"

Eğitimden spora, teknolojiden sanata kadar her alanda hizmet verdiklerinin altını çizen Başkan Kartoğlu, "Merkezlerimizdeki BAKMER'ler ile Başakşehirli kadınlarımızın müzikten tiyatroya, yabancı dilden el sanatlarına kadar birçok alanda mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sunuyoruz. Hayat dolu merkezlerimize tüm komşularımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL