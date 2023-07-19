Başakşehir Belediyesi, BAKMER'leri daha da donanımlı hale getiriyor

Başakşehir Belediyesi, Başakşehirli kadınlar ve genç kızların hayatına değer katan BAKMER'leri hem daha donanımlı hale getiriyor hem de sayılarını artırıyor. Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'ndeki yeni merkez, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun katılımıyla hizmete açıldı.

Başakşehir Belediyesi, Başakşehirli kadınlar ve genç kızların hayatına değer katan BAKMER'leri hem çok daha donanımlı hale getiriyor hem de sayılarını artırıyor. Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'ndeki yeni merkez, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun katılımıyla hizmete açıldı.

Başakşehir Belediyesi, Türkiye'ye örnek olan insan odaklı hizmet ve projelerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Başakşehirli kadınların kişisel gelişimine destek olan Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER)'in faaliyet alanları da her geçen gün genişletiliyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'ndeki BAKMER, törenle hizmete açıldı.

"Komşularımızın hayatlarına dokunuyoruz"

Bahçeşehir BAKMER Hizmet Alım Töreni'nde ilçe sakinlerine hitap eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, her zaman Başakşehirli kadınların yanında olduklarını söyledi. Başkan Kartoğlu, "Komşularımızın hayatlarına dokunduğumuz, hayatlarına değer kattığımız BAKMER şubelerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Başakşehirli kadınlarımızın kişisel gelişimlerine katkı sağlamak adına merkezlerimizi çok daha donanımlı hale getirdik. Yeni merkezimizde yedi dersliğimiz bulunuyor." şeklinde konuştu.

Gastronomi ve mutfak sanatları sınıfı da var

Merkezde Başakşehirli kadınlara yönelik verilecek eğitimler hakkında bilgi veren Başkan Kartoğlu, "El sanatlarından moda tasarıma, gelenekli ve görsel sanatlardan yabancı dil kurslarına kadar pek çok branşta eğitimler vereceğiz. Ayrıca Başakşehirli kadınlarımız; kuaför, diyetisyen, güzellik ve cilt bakım gibi alanlarda profesyonel eğitimler alma imkanına kavuşacak. Merkezimizde aynı zamanda profesyonel mutfak eğitimlerinin verileceği ilk gastronomi ve mutfak sanatları sınıfımız da yer alıyor." ifadelerini kullandı.

"Başakşehirli kadınlar her şeyin en güzeline layık"

Bahçeşehir BAKMER'de ilçedeki en büyük kapasiteye sahip kadın aktivite merkezinin de olduğunun altını çizen Başkan Kartoğlu, "Başakşehirli komşularımız en güzel kutlamalarında, keyifli sohbetler yapacakları çay saatlerinde ve özel günlerinde merkezimizde bir araya gelecek. Randevuyla hizmet vereceğimiz etkinlik merkezimiz ücretsiz olacak. Yeni merkezimiz, her şeyin en güzeli ve özeline layık Başakşehirli kadınlarımıza hayırlı olsun." diye konuştu. - İSTANBUL