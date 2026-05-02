Uluyayla'da İlkbahar Güzellikleri

Karabük sınırlarındaki 86 bin hektarlık alandaki Uluyayla'da, ilkbaharda yeşeren ağaçlarla güzel görüntüler ortaya çıktı.

BARTIN-Karabük sınırlarındaki 86 bin hektarlık alandaki Uluyayla'da, ilkbaharda yeşeren ağaçlarla güzel görüntüler ortaya çıktı. 7 kilometre uzunluğundaki yaylada rengarenk evler ve yılkı atları da dronla görüntülendi.

Bartın'ın Ulus ilçesine 27, Karabük'ün Safranbolu ilçesine 50 kilometre uzaklıkta bulunan 1416 rakımlı Göktepe zirvesiyle, her mevsim seyrine doyumsuz görüntülerin oluştuğu Uluyayla'da ilkbaharın güzellikleri ortaya çıkmaya başladı. 7 kilometrelik yaylaya, yaylacıların hayvancılık amacıyla yaptığı rengarenk evler de farklı güzellik katıyor. Kayın, köknar ve çam ağaçlarıyla kaplı olan 86 bin hektarlık bölge, ayı, kurt, domuz, çakal, geyik, karaca, vaşak, dağ kedisi ve tavşan gibi çok sayıda yabani hayvan türünü de barındırıyor.

DOĞASEVERLERDEN İLGİ GÖRÜYOR

Yaylaya yakın köylerden gelenler, yaz ayı için hazırlıklarını yapmaya başladı. Uluyayla'nın çevresindeki Çakman, Kızılgöl ve Kalkanlı yaylaları ile Çirkince düzlüğü doğaseverleri ilgisini çekiyor. Yayladaki Kırlangıç, Karlık ve Kemikli mağaraları, İnağzı Türbesi, Karakaya, Büyük Çukur, Bacaksızın Mezarlığı, Seyir Kayası gibi alanlar da güzel manzalar sunuyor. Yayla fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri haline gelirken, bölgeyi ziyaret edenler ise temiz havanın keyfini çıkarıyor. Manzarasıyla hayranlık uyandıran Uluyayla'daki rengarenk ahşap evler, büyükbaşlar ile yılkı atlarının koşuşturması da dronla görüntülendi.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
