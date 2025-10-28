Bartın-Karabük Yolunda Sonbahar Güzellikleri

BARTIN- Karabük yolundaki 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde sonbaharla birlikte renklerin güzelliği dikkat çekiyor. Yolun ve çevresindeki ormanlar, dronla görüntülendi.

Bartın-Karabük yolunu kullanan sürücüler, 500 rakımdaki Ovacuma köyünden başlayıp, yaklaşık 15 kilometrelik kıvrımlı yolu takip edip 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'ne ulaşıyor. Her mevsim farklı renklere bürünen güzergahta çam, köknar, kayın, ardıç ve meşe ağaçlarının sarı, kırmızı ve kahverenginin tonlarına dönen yapraklarıyla eşsiz manzaralar oluştu. Sonbaharla birlikte ortaya çıkan bu güzellik, dronla görüntülendi.