Bartın'da Yiyecek Arayan Kurtlar Kent Merkezinde Görüntülendi

BARTIN'da yiyecek aramak için kent merkezine kadar inen kurtlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Orduyeri Mahallesi'nde çalılık alanda 3 kurt gören vatandaşlar, o anlar cep telefonuyla kayda aldı. Yiyecek aramak için kent merkezine indiği belirtilen kurtlar, bir süre bir ağacın yanında bekledikten sonra ormana girerek gözden kayboldu. (DHAarı cep telefonlarıyla kaydetti. Kurtların bir ağacın dibinde oynadıkları ve bir süre sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldukları görüldü.

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,