Bartın'da Bir Adamın Çakala Yardımı
Bartın'da tarlada çalışan Yusuf Gülüç, sıcak havalarda susuz kalan yavru çakala ayakkabısıyla su vererek ona yardım etti. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.
BARTIN'da Yusuf Gülüç, tarlada çalışırken yanına gelen çakalın susuz kaldığını düşünerek ayakkabısıyla su içirdi.
Kocaköy köyünde eşi ile birlikte tarlada çalışan Yusuf Gülüç'ün yanına bir yavru çakal yaklaştı. Hava sıcaklığı 35 derecelerde hissedilirken, Gülüç, susuz kaldığını düşündüğü çakala giydiği ayakkabının içine su doldurup verdi. Yavru çakal suyu içtikten sonra uzaklaşarak gözden kayboldu. Yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam