Bandırma'da çıkan yangında iki köpek öldü
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir dairede çıkan yangında iki köpek hayatını kaybetti. Yangın, Paşabayır Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın 2. katındaki dairede meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra yapılan incelemede, dairedeki 2 köpeğin öldüğü belirlendi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir dairede çıkan yangında iki köpek öldü.
Paşabayır Mahallesi Mehmetçik Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın 2. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları tamamlandı.
İnceleme yapan itfaiye ekipleri, dairede 2 köpeğin öldüğünü tespit etti.
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.