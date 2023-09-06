Bandırma'da çıkan yangında iki köpek öldü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir dairede çıkan yangında iki köpek hayatını kaybetti. Yangın, Paşabayır Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın 2. katındaki dairede meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra yapılan incelemede, dairedeki 2 köpeğin öldüğü belirlendi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.