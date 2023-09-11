Bandırma'da çıkan yangında 80 dönüm alan ve 2 baraka zarar gördü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çıkan otluk yangınında 80 dönüm alan ile 2 baraka zarar gördü. Yangın, yerleşim yerlerine yaklaşırken itfaiye ekipleri ve hava araçları müdahale etti. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, yerleşim yerlerinin yakınında çıkan otluk yangınında 80 dönüm alan ile 2 baraka zarar gördü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Livatya mevkisindeki otlukta, saat 18.00 sıralarında henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yerleşim yerlerine yaklaştı. Kısa sürede büyüyen alevlere, havadan da 1 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağıyla müdahale edildi. Gece boyunca devam eden soğutma çalışmaları sabah saatlerinde sonlandırıldı. Yangında, 80 dönüm otluk arazi ile 2 baraka zarar gördü, dumandan etkilenen 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.