Ballıca Köyü Sonbaharda Rengarenk Manzarasıyla Göz Kamaştırıyor

TOKAT'ın Pazar ilçesindeki Ballıca Köyü sonbaharda oluşan rengarenk manzara havadan görüntülendi.

Tokat merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Pazar ilçesine bağlı Ballıca köyü çevresindeki ağaçlar sonbaharda ortaya güzel bir görüntü çıkardı. Ağaçlar, sonbaharın gelişiyle sarı, yeşil ve kahverengi tonlarına oluşan bir manzaraya büründü. Yaklaşık 1085 metre rakımlı köydeki güzel görüntüler dron ile görüntülendi.

Haber-Kamera : Fatih YILMAZ/TOKAT,