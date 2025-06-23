Balkondan Düşen 1,5 Yaşındaki Bebek Ağır Yaralandı

Balkondan Düşen 1,5 Yaşındaki Bebek Ağır Yaralandı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde balkonda oynarken beton zemine düşen 1,5 yaşındaki Züleyha K., ağır yaralandı. Olayın ardından bebeğin hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde binanın 1'inci katındaki balkonda oynarken beton zemine düşen 1,5 yaşındaki Züleyha K., ağır yaralandı.

Olay, 12.30 sıralarında Nenehatun Mahallesi Esma Sokak'ta binanın 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, evin balkonunda oynarken aşağıya sarkan Züleyha K., beton zemine düştü. Bebeği fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Züleyha K., ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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