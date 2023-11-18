- Yarım saatlik sağanak su baskınlarına neden oldu

Balıkesir'de yarım saatlik yağış hayatı felç etti

BALIKESİR - Balıkesir'de yarım saat süren sağanak yağmur hayatı felç etti. Su baskınlarının yaşandığı Altıeylül ve Karesi ilçelerinde araçlar ilerlemekte zorlandı.

Balıkesir'in Altıeylül ve Karesi ilçelerinde yarım saat süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Gökgürültüsü ile birlikte aniden başlayan sağanak başta Bahçelievler, Plevne, Gaziosmanpaşa, Adnan Menderes Mahallelerinde etkili oldu. Rogar kapaklarının yapraklarla kapanmış olmasından dolayı yağmur suları ana caddelerde ulaşımı aksattı. Adliye çevresi ve Savaştepe Caddesi'nde araçlar güçlükle ilerledi. 155 hattında apartmanların bahçesine dolan su ihbarları gelirken, itfaiye ekipleri tüm ekipleri ile ihbarlara müdahale etti.