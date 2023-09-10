Balıkesir'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir tarım arazisinde başlayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Balıkesir'de arazi yangını

BALIKESİR - Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Macarlar Mahallesi yakınlarında tarım arazisinde başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Balıkesir Altıeylül İlçesi Macarlar Mahallesinde ormana yakın kırsal alandaki tarım arazisinde yangın basladı. Yangına ilk müdahale Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılırken kontrol altına alınmaya çalışılan yangına, 18 arazöz, 9 şu ikmal aracı 6 is makinesi ile karadan, 5 helikopter ve 5 uçak ile havadan müdahale ediliyor.

Yangında bulunan yarın arazi ve tarım alanları olduğu öğrenildi.