Balıkesir'de sel suları denizi bulandırdı, kabaran deniz yollara taştı

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, dün gece yaşanan aşırı yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Madra dağından gelen Karınca Deresinin sel suları, Ören sahilinde denizi bulandırırken, kabaran deniz suyu da Öğretmenler Mahallesindeki Kordonboyu Caddesini göle çevirdi.

Edremit Körfezinde dün gece yaşanan aşırı yağmur ve lodos fırtınası Burhaniye'de de hayatı olumsuz etkiledi. Karınca Deresinden gelen sel suları Ören sahilinde denizi bulandırdı. Belediye ekipleri kabaran denizin getirdiği çöpleri temizlemeye başlarken, iş makineleri de Öğretmenler Mahallesi plajına kumdan set oluşturdu. Belediye'de görevli kadın işçiler de Özgürlük Parkında denizin getirdiği çöpleri temizlemeye başladı. Bu arada bazı vatandaşlarda denizin getirdiği işe yarayan malzemeleri toplamaya başladı. Fırtınanın insanları zorda bıraktığını anlatan İsmail Talay, " Aralığa başladığımız şu süreçte fırtına ve lodosun bu kadar sert esmesi evlerimize giremeyecek hale getirdi bizi. Belediye bütün var gücü ile çalışıyor. Ama, altyapı yetersizliği bir şekilde bizi çok zorladı. Araçlarımızın bir çoğu çalışamaz durumda. Plajımız zaten şişti. Deniz yükseldi bu tarafa geldi. Allah, insanların yardımcısı olsun. Nitekim can kaybı yok. Mal bir şekilde yerine gelir ama, can kaybı olmaması sevindirici. Belediyeyi biraz daha çalışmaya davet ediyorum" dedi.