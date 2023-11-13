Balıkesir'de Sağanak Yağış Devam Ediyor

Balıkesir'de hafta sonu başlayan sağanak yağış, hafta başında da etkisini sürdürüyor. Şehir merkezinde ara ara etkisini gösteren yağmur, öğleden sonra artarak devam etti. Vatandaşlar, yağmurdan korunmak için dükkan önlerine bulunan brandaları kullandı. Meteorolojiye göre, sağanak yağış akşam saatlerine kadar sürecek.

Balıkesir'de hafta sonu başlayan sağanak yağış hafta başında da etkisini göstermeye devam etti.

Şehir Merkezinde sabah saatlerinde ara ara etkisini gösteren yağmur, öğlen sonra etkisini artırarak devam etti. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yağmurun etkisinden kaçabilmek için dükkan önlerine bulunan brandaları kullandı. Meteorolojiden edinilen bilgilere göre, Balıkesir'de sağanak yağış akşam saatlerine kadar etkisini göstermeye devam edecek. - BALIKESİR