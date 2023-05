Balıkesir'de İmece ile Köy Hayrı Düzenlendi

Balıkesir'de imece ile köy hayırı düzenlendi

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, kırsal Ağacık mahallesindeki geleneksel çiftçi hayrı yaklaşık 3 bin çiftçiyi buluşturdu. İlçe merkezi ve çevre mahallelerden gelen çiftçiler, Vaiz Vedat Sekman'ın yaptığı duaya katılırken, kadınların pişirdiği pilava kaşık salladı.

İlçeye 13 kilometre uzaklıktaki Ağacık mahallesinde vatandaşların imece ile düzenlediği hayırda, sabahın erkek saatlerinde kurulan 30 kazanda etli pilav hazırlanırken, mahalle camiinde mevlit okundu ve dualar yapıldı. Kılınan namazın ardından da mahalle meydanında bereket ve yağmur duası yapıldı. Daha sonra mahalle gençleri, pilavları servis etti. Muhtar Hasan Dayı, katılanlara teşekkür ederken, Burhaniye Müftülük Vaizi Vedat Sekman'da bereket ve yağmur duası yaptı.

İstanbul'dan gelen emekli öğretmen Nejat Tuna, "Ben İstanbul'dan geldim. Ağacık köyünün hayrına katıldım. Allah, razı olsun. . Allah, kabul etsin. Gayet güzel. Harika bir gün geçirdik Allah, başka yerlere de nasip etsin böyle güzel günleri" dedi. Emekli bankacı Mustafa Karabayık da, " Köyün hayrına katıldık. Allah kabul etsin. Güzel bir şey. Eski geleneklerimiz törelerimiz hasletlerimiz devam ediyor. Her zaman yapılmasını isteriz" diye konuştu. Katılanlara teşekkür eden Ağacık Muhtarı Hasan Dayı ise, " Senelerden beri büyüklerimizden gelen geleneksel pilav hayrımızı halkımızla beraber yaptık. Her sene 26 mayıs 27 mayısta imece usulü yapıyoruz Kimisi pirinç getirir, kimisi yağ getirir, kimisi etini alır. Kimi nohudunu alır. Biz bu geleneği her sene devam ettiriyoruz. Atalarımızdan aldığımız bu hizmeti devam ettirmek istiyoruz. Bu günkü katılımımız çok iyi. Aşağı yukarı 3 bin, 4 bin kişi vardı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.