Balıkçı, bitkin haldeki leyleği kurtardı

AVCILAR'da denize açılan balıkçı Şahin Tuna, Bakırköy açıklarında bitkin halde bulduğu leyleği kurtararak teknesine aldı. Şahin Tuna, 'Garip' adını verdiği leyleğin tedavisini de üstlendi; sağlığına kavuşmasına yardım etti. Balıkçı ile Garip adını verdiği leylek bir an olsun ayrılmıyor.

DENİZDE BİTKİN BULDU

Avcılar'da denize açılan balıkçı Salih Tuna Bakırköy açıklarında bitkin halde bir leylek buldu. Tedavisini de üstlenen balıkçı, Garip adını koyduğu leyleği bir an olsun yanından ayırmıyor. Leyleği balıkla besleyen Tuna ile Garip arasında ilginç bir dostluk oluştu. Leylekle çocuğu gibi ilgilenen balıkçı, günboyu Garip ile vakit geçiriyor. Avcılar'daki balıkçı barınağında yaşayan Garip ile balıkçı Şahin Tuna sahilde yürüyor; kayalıklarda vakit geçiriyor. Tuna, Garip'i bir an olsun yalnız bırakmıyor.

"SAĞLIĞI YERİNE GELDİ GİBİ"

Leyleğe elinden geldiğince bakmaya çalıştığını belirten Tuna, "Bakırköy açıklarında denize düşmüştü. Bitkin haldeydi aldım kuruttum. 3 gündür teknede balıklarla besliyorum. Çok kötü bir durumdaydı. Bitkin bir hali vardı. Şu anda sağlığı yerine geldi gibi. Elimden geleni yapıyorum. Sabah arkadaşlardan balık istiyorum. Onlar getiriyor sağolsun balıkla karnını doyuruyoruz. Şu anda adını da 'Garip' koyduk. Bir hayvansever olarak bütün hayvanlarla ilgileniyorum. İki gün önce de başka bir kuş bulduk. Ebabil kuşunu sağlığına kavuşturamadık ona üzüldüm. En azından bu leyleği kurtardık" diye konuştu. Balıkçı, sağlığı yerine gelene kadar Garip'e bakmaya devam edeceğini de belirtti.