Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tartışma yaratacak "kedi" kararı

Güncelleme:
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tartışma yaratacak bir karara imza attı. Savcılık, Bakırköy Adliyesi'ndeki kedilerin toplatılması kararını verdi. Karara tepkiler gecikmedi.

  • Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Adliyesi'nde yaşayan kedilerin toplatılarak adliye dışına bırakılması kararını verdi.
  • Kediler yıllardır adliye personeli tarafından bakılıyor ve aralarında kronik rahatsızlıkları olanlar bulunuyor.
  • İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, kararın hukuka ve vicdana aykırı olduğunu belirtti ve 9 Kasım Pazar günü saat 9.00'da Bakırköy Adliyesi önünde protesto düzenleyecek.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Adliyesi'nde yaşayan kedilerin toplatılması kararını verdi.

BAKIRKÖY ADLİYESİ'NDEKİ KEDİLER TOPLATILACAK

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından senelerdir Bakırköy Adliyesi yerleşkesinde yaşayan ve adliye personeli tarafından bakım ve beslemesi yapılan kedilerin toplatılarak adliye dışına bırakılması yönünde talimat verildiğini duyurdu.

"BU KEDİLER SOKAKTAN YENİ GELMİŞ CANLILAR DEĞİL"

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi üyelerinden avukat Sena Şengün, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Şengün, şunları ifade etti: "Yıllardır Bakırköy Adliyesi'nde birlikte yaşadığımız çok güzel kedilerimiz var. Personel tarafından besleniyorlar, veteriner desteği sağlanıyor, herkes onları tanıyor. Bu kediler sokaktan yeni gelmiş canlılar değil; adliyeyi, yani evlerini bilen, dışarıyı hiç tanımayan canlılar.

"ARALARINDA KRONİK RAHATSIZLIKLARI OLAN KEDİLERİMİZ VAR"

Ne yazık ki, yeni göreve atanmış Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı'nın ilk talimatlarından biri, bu kedilerin toplanarak adliye dışına, bilinmeze bırakılması oldu. Bakın, bu çok önemli. Bu hayvanlar barınağa alınmayacak, güvenli bir yere aktarılmayacak, sahiplendirme süresi tanınmayacak. Sadece toplanıp bir yere bırakılacaklar. Ve bunu açıkça söylemek zorundayım: Bu 'bırakma', aslında hayvanları ölüme terk etmek demektir.

Çünkü bu kediler dışarıyı bilmiyor. Yıllardır adliye içerisinde, trafiğe kapalı ve güvenli bir alanda yaşıyorlar. Aralarında ileri yaşta olan, kronik rahatsızlıkları bulunan, merdivenleri çıkarken zorlanan kedilerimiz var. Adliyeden çıkarıldıklarında evin yolunu bulamazlar. Evin neresi olduğunu bilmezler. Dışarıda kaybolurlar, ezilirler, hastalanırlar.

"BU KARAR HUKUKA VE VİCDANA AYKIRIDIR"

Unutmayın, sokakta doğan bir kedinin ömrü 2-3 yıl ama bu kediler, dışarıya bırakılırlarsa bir yılı bile göremeyebilirler. Biz bunu baştan sona anlattık. Korunaklı, özel bir beslenme alanı önerdik. Sahiplendirme için makul bir süre talep ettik. Hepsi reddedildi. Cevap net: Kediler gidecek.

Bu karar hukuka, bilime ve vicdana aykırıdır. Bizim talebimiz çok basit: Hayvanların yaşam hakkı korunsun. Bu yüzden çağrımız açık, 9 Kasım Pazar günü, sabah saat 9.00'da Bakırköy Adliyesi önünde buluşuyoruz. Çünkü onlar kendilerini savunamıyor. Onların sesi olmak bizim sorumluluğumuz."

Kaynak: ANKA / Turan Yiğittekin - Yaşam
500

